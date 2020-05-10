Залитий кров’ю вівтар: на Тернопіллі селяни знайшли у костелі відрізану голову ягняти. Підозрюють, що хтось вночі вдерся у храм і влаштував жертвоприношення.

Поліція вилучила всі знайдені у храмі речі. Почали розслідувати, хто влаштував безчинство. Місцеві мають дві версії: або підлітки бешкетували, або сатаністи провели обряд.

Невелика громада тутешніх греко-католиків роками збирала гроші на реставрацію костелу. Після страшної знахідки у храмі священник мусить освятити місце.

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