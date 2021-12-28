Відремонтувати дорогу до храму, а також облаштувати сквер біля школи просять міську раду жителі вулиці Микулинецької.

З відповідними проханнями вони звернулися до свого депутата – Ольги Похиляк. На грудневій сесії вона озвучила два депутатські запити, які стосуються цих прохань. Обидва запити депутати міськради підтримали.

З проханням відремонтувати ділянки вулиць Микулинецька та Микулинецька бічна до депутата звернулися парафіяни храму святого великомученика Дмитрія та жителі зазначених вулиць. Вони вказують, що поганий стан дорожнього покриття та тротуари, які ведуть до церкви, ускладнюють рух похоронних процесій і відвідування богослужінь. Депутатський запит Ольги Похиляк повинні розглянути на постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності.

Друге звернення надійшло від мешканців будинків по вулицях Микулинецька, Шкільна, Гагаріна, Ярмуша, а також батьків, діти яких навчаються у восьмій школі і представники ГО «Об’єднання наше майбутнє». Вони просять у саду біля школи облаштувати сучасний сквер для навчання та відпочинку. Раніше вони подавали таку ж пропозицію на «Громадський бюджет-2022», але вона не увійшла до числа переможців. У своєму зверненні люди просять внести до титульного списку на 2022 рік об’єкт благоустрою «Реконструкція шкільного саду під сквер для навчання та відпочинку» Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 та передбачити на це у бюджеті громади кошти у сумі 500 тисяч гривень. У сквері матимуть можливість відпочивати і гратися учні школи, там проводитимуть корекційні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами, проводитимуть просвітницькі заходи, він також буде загальнодоступним. Цей депутатський запит направили міському голові Сергію Надалу.