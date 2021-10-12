Завдяки зусиллям представників команди Івана Чайківського «За майбутнє» цього року частину доріг у селах Тернопільської області вдалось відремонтувати. Серед них – дорога у селі Дуліби Бучацької громади.

– Кожна успішна громада починається з якісної інфраструктури і доріг. Ми знаходимося на ділянці дороги Новосілка-Соколів в селі Дуліби. Наше завдання, яке ми обговорили з депутатом обласної ради Іваном Карачкою, старостою, жителями громади — продовжити цю дорогу і з’єднати Дуліби через Новосілку з ділянкою дороги Бучач-Товсте, яка також ремонтується,— розповідає Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради.

Оновлюють дорогу з ініціативи депутата Тернопільської обласної ради (фракція «За майбутнє») Івана Карачки, до якого з таким проханням звернувся місцевий фермер.

– Ми зустрічалися з головами громад з ініціативи нашого однодумця, колеги, молодого фермера Миколи Стрілецького, обговорювали питання з головою Бучацької громади Віталієм Фреяком і визначили напрямок дороги, на якій ми знаходимось – це Новосілка-Соколів, найгірша ділянка. Вона з’єднує школу, церкву і ми вирішили сюди спрямувати кошти і зробити тут якісну дорогу, щоб користувались діти і жителі села Дуліби,— говорить Іван Карачка, депутат Тернопільської обласної ради.

– Дороги в Дулібах не було вже давно, ми колись намагались її відремонтувати своїми силами. Тоді я звернувся до Івана Володимировича Карачки з проханням відремонтувати ділянку дороги у селі Дуліби. Як бачимо сьогодні, робота робиться,— говорить місцевий фермер Микола Стрілецький.

Довгий час дорога була у поганому стані, через що у жителів села виникали незручності з доїздом. Було й таке, що водії рейсових автобусів відмовлялися сюди їхати.

– Були великі ями, але не було кому зробити. Добре, що знайшлись люди, які нам допомогли, а так вибору не було, ями були такі, що вантажною машиною важко було проїхати,— розповідає Василь Вротний, житель с. Дуліби. – Коли зробили цю дорогу— надіємось, що життя в людей покращиться, буде нормально перейти до церкви, діти до школи зможуть гарні, охайні прийти. Дуже дякую депутатам, які постаралися, щоб була в нашому, такому мальовничому селі Дуліби гарна асфальтована дорога, якої споконвіку тут не було,— наголошує Мар’ян Василечко, староста села Дуліби Бучацької міської громади.