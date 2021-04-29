Відразу двох: у “вікно життя” в Тернополі знову підкинули немовлят

Сьогодні, 29 квітня, у «вікні життя», що функціонує при Тернопільській міській лікарні №2, знову знайшли «подарунок». Цього разу було одразу двоє новонароджених діток.

Про це Тернополянам повідомила медична директорка з дитинства та пологової роботи КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» Ольга Сидорчук.

Зі слів медика, дітки — двійнята. На вигляд вони цілком здорові. Втім оглядом крихітних знайд зайнялися фахівці.

Мама немовлят покинула їх у «Вікні життя» в пологовому на БАМі, подзвонила у спеціальний дзвінок, коли туди прийшов черговий лікар породіллі вже не було. Чому жінка відмовилася від рідних дітей невідомо.

Медики ж обіцяють подбати про двійнят та сподіваються, що вони скоро знайдуть нові люблячі сім’ї.

До слова, ще вже другий випадок залишення дітей у «Вікні .життя» за останні три дні. Як вже повідомляв сайт «Тернополяни», 27 квітня там знайшли новонародженого хлопчика. Він доношений, абсолютно здоровий, а назвати малюка хочуть Володею Великоднім.