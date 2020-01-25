Більше десяти відер вареників і голубців приготували тернопільські господині для українських захисників. Страви у готовому вигляді для військових доставлять волонтери.

Господині у Тернополі збираються щотижня для приготування різноманітних страв для українського війська. Найбільше бійці полюбляють вареники, – розповідають волонтери, які відвозять їжу у зону бойових дій.

«Мої колеги та побратими із пересувного військового госпіталю отримали допомогу від наших друзів, наших чудових газдинь з ГО ῞Схід і Захід разом῍. Несподівані добрі вчинки – це наші цілеспрямовані спроби зробити кращим день іншої людини. Увага, привітність, турботливість – ось наша основна зброя в цих намаганнях. Ми виявляємо добро, щоб показати іншій людині, що ми її цінуємо, що вона не самотня і оточена теплом. Виявляючи своє добре ставлення до інших, ми допомагаємо створити довкола себе загальну атмосферу доброзичливості, це надзвичайно важливо для наших захисників», – розповідає волонтер з Чорткова Анатолій Кноль.

У Тернополі місцеві господині готують їжу для українських воїнів з 2014-го року. Долучаються до благодійності і жительки районів області.

Софія Романська