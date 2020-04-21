Відправи у поминальні дні на Тернопільщині заборонені, – повідомляє поліція області. Приходити на кладовища краянам також не можна.

Священик Олексій Філюк у Лановецькому районі реалізовуватиме дистанційно молитовні поминання. Вірян отець просить на цвинтар у ці дні не йти.

“У поминальні дні відправ на цвинтарях не буде, але літургія в храмі буде звершуватися та без участі людей! Можете повідомляти імена для молитовного поминання за спокій померлих ваших рідних та близьких! Якщо Ви маєте бажання зробити пожертвування, то можна на картку приватбанку 4149 4991 3628 4955”.

На Великдень святкове богослужіння у селі Білозірка розпочалося о третій ранку. Відправа проходила без вірян. Втім о шостій ранку відбулося посвячення Великодніх кошиків на сільських вулицях.

Додамо, на Тернопільщині Пасхальні богослужіння відбулися в 447 культових спорудах та храмах міста й області. Майже пів тисячі працівників поліції дбали про публічну безпеку. Більшість релігійних заходів проводилися з дотриманням встановлених обмежень.

Софія Романська