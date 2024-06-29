В п’ятницю, 28 червня на лінію «102» надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги. Жінка розповіла, що на водоймі в селі Старий Олексинець під час купання втопився юнак.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького відділу поліції. Тіло жителя села Очеретне 2000 року народження направили для проведення судово-медичної експертизи.

Працівники поліції застерігають: основними причинами загибелі людей на воді є купання у нетверезому стані та вибір необладнаних пляжів без рятувальних постів, із необстеженим водолазами дном, де багато водоростей, корчів та валунів.

Під час відпочинку на водних об’єктах, необхідно знати елементарні норми поведінки й беззаперечно їх виконувати:

• не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

• не запливайте за буї, відчувши втому перепочиньте: переверніться на спину і підтримуйте себе на плаву легкими рухами рук;

• потрапивши в течію не слід з нею боротися: пливіть вниз по течії під невеликим кутом, поступово наближаючись до берега;

• не губіться потрапивши у водоверть: наберіть більше кисню в легені, якомога глибше пірнайте і потужним ривком спробуйте випірнути убік;

• не допускайте ігор чи розваг під час купання;

• не залишайте дітей без нагляду;

• обережно плавайте на надувних виробах: вітром чи течією їх може віднести далеко від берега.

Пам’ятайте: паніка – головна причина усіх бід: не метушіться, а заспокойтеся і подумайте яким чином підвищити плавучість плавзасобу, що зробити аби більш впевнено триматися на воді.

Дотримання простих правил – це запорука здорового і безпечного відпочинку, адже вода помилок не пробачає.