Поліцейські Тернопільщини викрили двох місцевих крадіїв.

До співробітників Чортківського райвідділу поліції звернувся місцевий житель з проханням розшукати його мобільний телефон. В ході з’ясування обставин стало відомо, що потерпілий відпочивав поблизу місцевої річки разом зі знайомими та після цього у нього зник смартфон.

Оперативники встановили причетного до крадіжки. Ним виявився раніше судимий за наркозлочини 29-річний мешканець Чорткова, який також перебував у компанії. Зловмисник, скориставшись відсутністю власника смартфона, привласнив чуже майно, вартістю 5000 гривень.

Крім цього працівники кримінальної поліції викрили й магазинного крадія. 23-річний житель Чортківського району виносив товар з торгового закладу на декілька тисяч гривень. В поле зору правоохоронців молодик раніше не потрапляв.

Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінальних проваджень передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозри.