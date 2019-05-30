Міська рада готує проект рішення про скасування дії документів на облаштування комплексу на набережній Тернопільського ставу.

Як повідомляють у мерії, через чотири дні завершується електронне опитування тернополян, організоване міською радою, щодо облаштування рекреаційно-відпочинкового комплексу на набережній Тернопільського ставу (в парку ім. Т. Г. Шевченка від ФСТ «Динамо» в сторону заводу «Опілля»).

З огляду на проміжні результати опитування та голосування, Тернопільська міська рада готує проект рішення щодо призупинення реалізації інвестиційного проекту зі створення рекреаційно-відпочинкового комплексу на набережній Тернопільського ставу адже понад 85% місцевих жителів, які взяли участь в опитуванні, негативно відносяться до будівництва комплексу на запропонованому місці і не підтримують його.

Враховуючи це, наразі готується проект рішення виконкому про скасування дії документів на ведення будь-яких робіт на цій ділянці.

Нагадаємо, раніше на місці незаконно зрізаних дерев, тут були висаджені понад 50 саджанців молодих дерев.