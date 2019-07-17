Заліщицький волонтер Михайло Гушоватий розповів, кого підтримуватиме на парламентських виборах 21 липня.

Він наголосив, впевнений у роботі і досвіді політика, аграрія та науковця Володимира Іванишина.

Чоловік каже, Володимир Іванишин має великий життєвий та управлінський досвід. До того волонтер переконаний, що політик буде захищати інтереси виборчого округу.

– Шановні краяни, дорогі наддністрянці. Звертаюсь до вас, як людина, яка пройшла Майдан, яка побувала на фронті. І сьогодні ми стоїмо перед великими викликами і одночасно ми стоїмо перед великим вибором. 21 липня від кожного з нас буде залежати, кого ми оберемо до Верховної Ради нашої країни. І я більш чим впевнений, що вибір великий, але сьогодні я зупиняюся на людині, яку я багато років знаю. На людині, яка достойна бути у нашому законодавчому органі – це Володимир Іванишин. Це людина високопрофесійно підготовлена, це людина патріотично налаштована і я більш чим впевнений, що ми будемо пишатись таким депутатом. І сьогодні я звертаюсь до вас із проханням підтримати 21 липня нашого кандидата у депутати Володимира Іванишина, – наголосив активний учасник майдану, волонтер Михайло Гушоватий.