У Художньому музеї Тернополя презентували виставку військовослужбовця Миколи Мамчура. Художник представив 38 робіт, 9 з них він написав під час повномасштабної російсько-української війни.

Микола Мамчур представив роботи із серії «Історія України/ДНК України». Картини вирізняються філософськими сюжетами, змушують глядача замислитися над героїчною і трагічною долею України. Представлені в експозиції також портрети українських воїнів та малюнки із зони бойових дій.

«Частина робіт написані у той час, коли почалася війна. Я був спочатку задіяний до війська. Потім травмувався, в мене з’явилося трошки часу. Я захотів зробити історію України, назвав цю серію «ДНК України». Ця серія ще не завершена. Вона буде доповнюватися», – зазначив Микола Мамчур.

Микола Мамчур мав 9 персональних виставок у США. Після повернення в Україну, в 2011 році організував об’єднання «Художники без майстерень». З початком російсько-української війни служив в 44 артилерійській бригаді. Малював, перебуваючи в зоні бойових дій, разом Оксаною Дученчук у 2016 році організував виставки творів в містах Попасна, Кремінна, Щастя. Після повномасштабного вторгнення Росії до України, Микола Мамчур долучився до підготовки та тренування українських воїнів.