Тернопільський журналіст, редактор, письменник, педагог Петро Федоришин презентував заключну частину трилогії про історію Чорткова. Подія відбулася 12 липня – в день міста Чорткова, який цього року відзначив 500 ліття.

Третій том під назвою «У круговерті часу» описує історію міста з 1918 по 1991 роки. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Презентація книги пройшла у парку культури і відпочинку імені Івана Франка. Зустріч з жителями міста та гостями заходу відбувалася в інтерактивному форматі. Спочатку автор розповів декілька коротких фактів з нової книги. Наприклад, про те, що Людвіг Носс на початку ХХ століття активно залучав інвестиції у Чортків. Він роздавав землі євреям, а вони вже вкладали кошти у розбудову міста. Але при цьому до державної казни коштів надходило дуже мало. Найбільш знакова будівля Чорткова до теперішніх днів не збереглася. Це палац Садовських, який розміщувався на території сучасного Собору Петра і Павла та пожежної частини. Після цього учасники презентації давали відповіді на запитання з історії Чорткова. І троє переможців вікторини отримали подарунки.

Петро Федоришин також розповів, що з усіх трьох книг найбільше часу витратив на дослідження біографії Людвіга Носса. На думку письменника це найвизначніша постать 500-літньої історії Чорткова. На жаль, автору так і не вдалося відшукати його фото, оскільки медичний університет, де навчався Носс, почав фотографувати на пам’ять своїх випускників через два роки після випуску Людвіга.

Перший том триголії під назвою «Світло і тіні чортківських замків» автор презентував у 2019 році. Він охоплює період від княжої доби і до XVIII століття. Друга книга «Таємниці скарбів Садовських» розповідає про Чортків з 1772 до 1918 року. Вона вийшла у 2021 році. Щоб написати триголію Петро Федоришин опрацював величезну кількість документів, які зберігаються на тільки у наших, а й польських та австрійських архівах. Кожна із книг містить багато маловідомих і цікавих фактів, документів та світлин з історії Чорткова.

Фото зі сторінки Чортківської міськради у фесбуці