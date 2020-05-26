У Тернополі покінчив життя самогубством колишній чемпіон України з бодібілдингу та персональний тренер – Любомир Шкодзінський.

Як повідомляють Тернополяни, молодому чоловікові було всього 26 років. Він працював тренером з бодібілдингу та фітнесу в Тернополі. У жовтні 2012 року Любомир Шкодзінський став чемпіоном України з бодібілдингу.

З власних джерел Тернополянам стало відомо, що спортсмен повісився. Врятувати життя йому не вдалося. Серед причин трагедії називають невдачі у роботі та проблеми в особистому житті.

Співчуваємо рідним та близьким Любомира…