Тернополянин Андрій Антонюк виборов Кубок України у Запоріжжі. Він посів перше місце у поєдинку серед дорослих спортсменів.

Позаду в Андрія Антонюка ряд перемог на змаганнях різних рівнів. У Запоріжжі змагалися професійні спортсмени, втім першість вдалося вибороти нашому земляку, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя.

«Змагання проходили з 17 до 19 листопада. Це Кубок України з греко-римської боротьби серед дорослих. Вихованець КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» та «Школи вищої спортивної майстерності» м. Тернополя – Андрій Антонюк став переможцем серед дорослих. Вітаємо спортсмена та тренерський склад: Телебан А.М., Ліщинчький В.В., Лучанко В.В.».

Андрій Антонюк народився у 1994 році в Тернополі. Займатися греко-римською боротьбою почав у ЗОШ №26, продовжив професійні заняття у ДЮСШ №3 та згодом у КЗ ДЮСШ з греко-римської боротьби. Він – майстер спорту України міжнародного класу, віце-чемпіон світу серед юніорів (2013 р.), бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді (2017 р.), срібний призер чемпіонату України серед дорослих (2016 р.).

Фахівці називають Андрія Антонюка головною олімпійською надією Тернопільщини у греко-римській боротьбі.

Софія Романська