Напередодні, 25 вересня, чемпіон світу з біатлону, представник Тернопільщини Дмитро Підручний розповів громадськості про те, що захворів на COVID-19.

Спортсмен лікувався вдома та перебував на самоізоляції, повідомляють Тернополяни.

Сьогодні Дмитро Підручний поділився радістю з прихильниками біатлону – у нього перший негативний тест на COVID-19.

«Чекаю завтра на ще один, і можна їхати з командою на збори. Можна задуматися, наскільки був правдивий перший позитивний результат тесту. 5 днів на ізоляції та без тренувань на свіжому повітрі. Як тільки отримав результат, зразу ж пішов на тренування», – поділився Дмитро Підручний.