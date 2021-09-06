Відомий тернопільський шоумен Віталій Тильний похвалився велетенським білим грибом, якого знайшов під час «тихого» полювання в лісі.

– Оскому збив! Гриби є!, – підписав він світлину на своїй Фейсбук-сторінці, передає Терен.

На прохання друзів уточнити місце де ростуть такі гриби-красені, шоумен, як і кожен справжній грибник, відповів загадкою.

– Це треба тільки разом їхати. Хай тільки ноги відійдуть… 2 км дертися на одну гору, 2 км – на іншу…, – написав Віталій Тильний. І жартома додав: Я зробив сьогодні висновок – простіше купити!

Віталій Тильний впродовж багатьох років був актором гумор-шоу «Вар’яти». Нещодавно він та деякі інші учасники колективу започаткували новий проєкт – ТеСАМеШоу.