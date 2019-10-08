Тернопільських школярів, їхніх батьків та вчителів запрошують на шкільний спортивний фестиваль «JuniorZ». Відбудеться він 8 жовтня на центральному стадіоні, що на проспекті Степана Бандери, 15.

Початок події о 13.00. Організовують захід відомий телеведучий Олександр Педан з командою свого спортивного руху «JuniorZ» і Тернопільська міська рада.

– Це буде дуже масштабна подія, – зазначає Олександр Педан. – Кожен школяр без будь-яких проблем зможе спробувати нові види спорту: чирлідинг, петанк, флорбол, бадмінтон, корфбол, регбі та фризбі. Уся команда «JuniorZ» активно готується до події, ми привеземо у місто подарунки, яскраву фотозону, проведемо квест і флешмоб. Найактивніші учасники фестивалю зможуть зіграти особисто зі мною у матчі «All Stars».

У Тернополі Олександр Педан з командою спортивного руху «JuniorZ» перебуватимуть вдруге. У березні 2018-го вони підписали Меморандум про співпрацю із міським головою Сергієм Надалом, а пізніше провели у місті семінар для вчителів фізкультури. У лютому цього року на виконкомі прийняли рішення виділити з міського бюджету 141 тисячу гривень на закупівлю у школах спортивного інвентарю для впровадження варіативних видів спорту, які входять до програми «JuniorZ».

Ольга Трач

Фото зі сторінки «JuniorZ» у фейсбуці