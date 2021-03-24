Відомий спортсмен-паралімпієць з Тернополя завоював “срібло” у Фінляндії

Національна паралімпійська збірна з лижних перегонів та біатлону вчора, 23 березня, підбила підсумок у змаганнях з лижних перегонів на кубку світу з лижних перегонів, що з 19 по 26 березня триває у фінському Вуокатті.

Як повідомляється, в активі українців – 4 медалі, серед яких 3 срібні та 1 бронзова. Зокрема, срібну медаль виборов і спортсмен з Тернопільщини Тарас Радь, повідомляє Терен.

Нагадаємо, 25 березня національна збірна розпочне змагання з біатлону, що триватимуть два дні.

У цьому кубку світу беруть участь спортсмени з 17 країн світу. Україну представляють на цьому важливому міжнародному спортивному форумі 19 спортсменів.