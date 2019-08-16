53-річний співак Віктор Павлік разом зі своєю молодою нареченою Катериною Реп’яховою прикрасили обкладинку глянцю. Обидвоє у мережі поділилися світлиною, зробленою для журналу «Отдохни», якому пара дала дуже відверте інтерв’ю.

Про новий роман нашого співучого земляка стало відомо у червні. Віктор Павлік понад три роки приховував стосунки з удвічі молодшою Катериною Реп’яховою, яка з підліткового віку була палкою шанувальницею артиста, а тепер є його концертною директоркою і коханою. Як виявилося, Павлік розлучився з дружиною Ларисою, але не афішував роман, щоб не завдавати болю близьким, зокрема, синові, який бореться з онкозахворюванням. Загалом артист був одружений тричі. З третьою дружиною офіційно розлучився у березні цього року, пише “Нова Тернопільська газета“.

– Лариса мені ніколи нічого поганого не зробила, і найменше я хотів завдати їй болю, – зізнається Віктор Павлік в інтерв’ю. – Залишив дружині та синові Павлу квартиру, сплачую рахунки і завжди буду підтримувати свою сім’ю, чого б це мені не коштувало. Катя моє рішення цілком підтримує. А розлучилися ми з Ларисою тихо і без скандалів, істерик. Вона – віруюча людина і не побажає зла навіть своєму ворогові. Старші діти, Олександр і Христина, сприйняли новину про мої стосунки з Катею нормально. Вони з нею швидко познайомилися і навіть спілкуються в соцмережах. Найменший, Павло, засмутився. Як і моя мама, яка живе у Теребовлі. Каже: «Ой, синочку, що ж ти робиш?!» Але я пояснив їй, що це життя і так буває.

– Я намагалася піти від Віктора разів із десять! – каже Катерина. – Коли ми зустрічалися вже рік, Лариса про все дізналася, і Вітя сказав: «Пробач, але я залишаюся з дружиною». А через два дні він приїхав, плакав, падав на коліна… І знову це все тривало і тривало… І Вітя мучився – метався між двох вогнів. До того ж дуже переживав за Пашу: молодший син і без того був ображений на нього за те, що батько мало приділяв йому уваги, весь час працював… Ось тепер він зітхнув полегшено, у нього наче із плечей тягар звалився. Кажу відверто: я не перша дівчина, яка з’явилася у Віті під час його шлюбу із Ларисою. Її перше SMS мені було таким: «Передаю тобі перехідний прапор у вигляді Віктора Павліка. Забирай! Дорогу молодим!» Тому вважаю, потрібно було щось робити тоді, коли пролунав ще перший дзвіночок, а це було дуже давно. Я би просто сказала: «Все, йди!» Лариса терпіла, хоча все бачила і знала. Отже, її все влаштовувало. Якщо вже не перший раз це сталося, думаю, не все було так добре в цій родині. Якщо Віктор завтра піде до когось іншого, я насамперед запитаю себе: «Що я зробила не так?»

Нова обраниця співака зізнається, що життя з Віктором для неї і легке, і складне водночас.– У побуті Віктор дуже легкий! Він зовсім не вередливий. І взагалі не розуміє, навіщо витирати пил, якщо за два дні буде новий. Або навіщо зараз пилососити, якщо ми їдемо на два тижні. В цьому плані мені легко. Він сам пере речі, готувати ми не встигаємо фізично, бо вдома буваємо рідко. Але коли буваємо, можемо щось приготувати разом. У побуті Вітя дуже простий. А ось характер у нього складний. Він мені відразу сказав: «Мене витримати важко». Різні ситуації бувають. Коли він удома, розслаблений – це одне. Але буває, хтось його замучить, він може накричати, навіть на мене, якщо розлютився… Але я вже навчилася правильно реагувати. Хтось попросив його сфотографуватися, він відмовив, а потім лає себе… Може, хтось щось не так сказав, він потім бурчить ще годину… Принесли у ресторані щось надто солоне – обурюється: «Ось, я такого не чекав, зіпсували мені настрій…» Ну, усі маленькі чоловіки трішки противні (сміється). Але я полюбила його щиро, з усіма його мінусами і плюсами. Тут варто тільки змиритися, бо намагатися його переробити марно. Я внесла корективи у наше життя в організаційному плані. Віктор був абсолютно не схильний накопичувати. Коли я його зустріла, у нього за душею не було ні копійки: жив від роботи до роботи. Я відразу цей момент змінила, і сьогодні, якщо раптом щось, ми кілька років проживемо точно: відкладаємо з кожного виступу, це навіть не обговорюється.

Катерина додає, що наразі різниця у віці для неї не має значення:– Різниця у віці справді колосальна. Хоча, з іншого боку, якщо ти виходиш заміж за однолітка, це ж не гарантує, що все життя будеш разом з ним. Для мене Вітя молодший від багатьох молодих. У чому він старий? Ні в чому! У нас спільне дозвілля, відпочинок. Вітя любить лижі, він – активна людина, ми постійно кудись їздимо, щось робимо… Може, колись він постаріє. Ну, нічого, я і до цього готова. І вважаю своїм обов’язком бути поруч, що б не трапилось. Я вже настільки змінила його життя, що не можу сказати: «Ти знаєш, я знайшла іншого, бувай».– Я у майбутнє не заглядаю, – додає Віктор Павлік. – Мені цілком достатньо того, що я щасливий зараз: у мене є улюблена робота і кохана жінка. Завдяки Каті моє життя кипить. Вже планую свій концерт до 60-річчя, що буде за сім років.

Після того, як два місяці тому їхні стосунки «розсекретилися», на пару відразу звалився шквал образ, особливо у соцмережах, що не вщухають і досі. Як вони впоралися із цим?

– Я – абсолютно неконфліктна людина, – зауважує Віктор Павлік. – На критичні або образливі коментарі у соцмережах реагую або з гумором, або взагалі ніяк. Немає сенсу влаштовувати беззмістовні баталії. Правда, іноді хочеться сказати: «Що вам до мого життя? Дивіться за собою». Катя, звісно, шквал критики сприйняла важче, дуже переживала. Ларисі я теж порадив нікого не слухати і нічого не читати.До слова, давно, ще на початку музичної кар’єри Віктора Павліка, циганка у Тернополі наворожила йому… п’ять дружин!

– Я тоді працював у Тернопільській філармонії і жив у гуртожитку, – з усмішкою пригадує співак. – Там, до речі, і з Ларисою познайомився. Якось жіночка-циганка, яка чергувала на прохідній, сказала: «Ти будеш одружуватися п’ять разів». Я відповів: «Та тьху на вас!» Лариса була третьою, тому Катя сміється: «Це що, ще п’ята має бути?» Але я вірю, що Катя в мене остання. А ворожці хочу передати вітання і попросити: «Пані, відніміть одиничку!»