Музикант Віктор Павлік отримав пропозицію піти на парламентські вибори разом із політичною партією «Стабільність» екс-кандидата в президенти Василя Журавльова.

У коментарі Громадському Віктор Павлік розповів, що наразі не прийняв пропозицію, але припускає, що балотуватиметься в парламент.

«Я не сказав «проти» і «за» не сказав», – зазначив артист.

Журавльов пропонує висунути кандидатуру Віктора Павліка на з’їзді партії. Коли він відбудеться наразі невідомо.

Віктор Павлік наголосив, що інформація про його остаточне рішення іти в парламент – перебільшена.

Партія «Стабільність» Журавльова була створена у 2016-му році. Екс-кандидат у президенти також є головою «Федерації футболу міста Маріуполя», у 2015 році балотувався на виборах міського голови в Маріуполі. У минулому – музикант.