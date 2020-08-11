Партія «Голос» висуває кандидатом на посаду міського голови Києва Сергія Притулу.

Про це у вівторок, 11 липня, повідомив сам Притула під час партійних команд на місцеві вибори, передає Zaxid.net.

«Я розумію, що єдина можливість змінити тут щось на краще – це взяти особисту відповідальність за ці зміни. Тому я страшенно радий бути серед людей, що беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами», – заявив Сергій Притула.

Сергій Притула – відомий шоумен, телеведучий, актор, волонтер і громадський діяч. Починав як «Тернопільський Сірий» в українському Comedy Club, заснував гумористичний проект «Вар’яти». Вже кілька років Сергій Притула живе і працює в Києві.

На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року балотувався до Верховної Ради за списком партії «Голос» під 30-м номером, але до парламенту не потрапив.

Нагадаємо, що згідно із результати соціологічного опитування Центру Разумкова, чинний міський голова Києва Віталій Кличко зі значним відривом від конкурентів лідирує в опитуваннях перед черговими виборами.

На другому місці за кількістю потенційних голосів – перший заступник Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Андрій Пальчевський. Його готові підтримати 11% таких респондентів. На третьому місці заступник міністра охорони здоров’я й головний санлікар Віктор Ляшко – за нього готові віддати голоси 6,3% респондентів, які визначилися зі своїм кандидатом. Також більше 3% також можуть набрати Ігор Смешко, колишній мер Києва Олександр Омельченко, шоумен та кандидат від «Голосу» Сергій Притула і екс-голова КМДА Олександ Попов.