Новий роман «Доки світло не згасне назавжди» презентує читачам Макс Кідрук. До Тернополя він завітає 25 вересня, де о 19.00 у Палаці Кіно, що на вулиці Івана Франка, 8, розповість про особливості твору.

«Доки світло не згасне назавжди», як зазначає автор, це суміш драматичної історії та фантастики. Сестри Рута й Індія, попри незвичні імена, проживають цілком буденні життя: Інді навчається на лікаря, Рута закінчує одинадцятий клас. Усе раптово змінюється, коли через нещасний випадок гине наречений Індії. Раніше близькі сестри віддаляються, звинувачуючи одна одну в тому, що сталося. Рута виявляє, що здатна впливати на реальність у снах. Невдовзі в її сновидіннях з’являються химерні тіні, і що ближче вони підступають, то дужче меркне світло довкола дівчини. Щоправда Рута не помічає, як кожен наступний сон стає дедалі темнішим.

Особливістю нового роману стало те, що до нього спеціально розробили мобільний додаток. Найефектнішою частиною додатку є інтерактивна обкладинка, але найважливішою – додаткові тексти або відгалуження основного сюжету, які описують другорядних героїв, розкривають невидимі зв’язки, показують той чи інший епізод з абсолютно несподіваного боку. Що це дає? Для читача – глибину, для автора – можливість створити об’ємну історію з великою кількістю взаємопов’язаних деталей, складність і продуманість яких обмежується лише його уявою. Більше про книгу й додаток можна буде дізнатися під час презентації.

Ольга Трач