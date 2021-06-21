13-16 липня 2021 року на базі Фермерського господарства «ГАДЗ» відбудеться школа Адама Фури для агрономів.

Адам Фура – професор-практик, директор відділу Осередку дорадництва Сільського Господарства Свєнтокшиського воєводства в Сандомирі.

Господарство запрошує усіх охочих агрономів взяти участь у триденній школі. Для цього необхідно заповнити реєстраційну форму.

У ФГ «ГАДЗ» наголошують, що досвід, який передає Адам Фура, є дуже цінним. А спілкування з такою людиною-легендою дає змогу виправляти помилки, розвиватися, використовувати сучасну техніку та препарати задля покращення якості продукції.