Відомий на теренах області мандрівник, спелеолог і громадський активіст Борис Гора нещодавно взяв з притулку сліпого пса.

Зараз новий домашній улюбленець з кличкою Бровко вивчає новий дім і знайомиться з ще однією тваринкою Бориса Гори – котом Бабаєм. Пес кудлатик, товариський і поки мало розмовляючий, пише to.te.ua.

“Почув від людей, що є такий сліпий пес у Дичкові у центрі стерилізації тварин, та й думаю, ну хто його візьме? Так мені стало шкода його, що поїхав та й забрав. Він вже вчиться виходити самостійно поряд з хатою, і ходить зі мною слід в слід. Доки ще вожу на повідку, – розказує Борис Гора, – купив файного шкіряного нашийника і став пес, як пес. Тепер маю заботу, бо ж треба варити їсти, купую кості, каші. Але є з ким пройтись селом – ходимо разом збираємо сміттячко. Люди вже звикають до того і, насправді, менше кидають непотреб куди не треба”.