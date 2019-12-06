Надійку Славко з Тернопільщини прооперували у клініці Валіхновського.
Тривала операція 1 годину 20хвилин, повідомив на своїй сторінці у Facebook лікар Ростислав Валіхновський.
Нагадаємо, Надійці Славко – два рочки. Вона народилась із пухлиною на обличчі, через що задихалась, ідеться в сюжеті Т1 Новини. Операцію кілька разів відкладали, та все ж провели у понеділок, 2 грудня. Видалену пухлину відправили на додаткове дослідження для точної діагностики.
Додамо, щоб допомогти Надійці небайдужі передавали кошти з усієї України.