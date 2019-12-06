Надійку Славко з Тернопільщини прооперувалиНадійку Славко з Тернопільщини прооперували у клініці Валіхновського. Тривала операція 1 годину 20хвилин, повідомив на своїй сторінці у Facebook лікар Ростислав Валіхновський. Нагадаємо, Надійці Славко – два рочки. Вона народилась із пухлиною на обличчі, через що задихалась. Операцію кілька разів відкладали, та все ж провели у понеділок, 2 грудня. Видалену пухлину відправили на додаткове дослідження для точної діагностики. Додамо, щоб допомогти Надійці небайдужі передавали кошти з усієї України. ❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50