Український емігрант з Канади Тарас Малюжинський організовує онлайн-курси англійської мови. Зокрема, він влаштовує розмовні клуби для розвитку невимушеного спілкування англійською на різні теми.

“Англійський розмовний клуб чекає всіх бажаючих щочетверга о 18:00 (UDT) в Zoom. Обговорюватимемо світові проблеми: зміни клімату, збільшення населення планети, імміграцію та забруднення”, – зазначив Тарас Малюжинський.

Також він додав, що збирається влітку знову приїхати на Тернопільщину, щоб проводити курси англійської мови для дітей і дорослих. Заняття заплановані на липень. Втім, чи відбудуться вони, залежить від ситуації з карантином.

Тарас Малюжинський влаштовував курси у Тернополі та в районах області шість років поспіль. Жителі краю вивчали англійську мову групами за віковими категоріями і рівнем знань. Участь у заняттях безкоштовна.

Софія Романська