Канадський учитель Тарас Малюжинський зустрівся зі студентами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Відомий викладач англійської мови поділився секретами успішної роботи з учнями.

Зустріч Тараса Малюжинського відбулася у Бюро кар’єри ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Спікер, викладачі та студенти спільно шукали відповіді на питання, яким має бути сучасний вчитель.

Тарас Малюжинський – педагог із 38-річним стажем. Десятки років він викладає англійську мову для жителів Тернопільщини. Відвідування занять вільне і безкоштовне для всіх охочих. «Вчитель – не той, хто відразу дає відповідь, а той, хто спонукає до роздумів, створює сприятливу атмосферу для навчання; учитель висуває нові ідеї, допомагає знайти істину, знайти себе; з іншого боку, учень має відповідальність прийти вчасно, бути готовим працювати, займати активну позицію в школі, громаді, церкві; вчитель має відкривати свої “горизонти” для учнів, сповідувати в житті цінності які пропагує в педагогічній діяльності. Ми повинні розуміти, хто ми є, ідентифікувати себе не як окремий незалежний організм, а як частинку держави, колективу, суспільства, в якому живемо, старатися змінювати себе і світ навколо нас».

Нагадаємо, кожного літа Тарас Малюжинський викладає англійську мову для відвідувачів Тернопільської наукової бібліотеки, а також для школярів у с. Заздрість.

Софія Романська