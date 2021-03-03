Гурт «Антитіла» скасував концерт у Заводському, що на Чортківщині, через те, що у будинку культури зі стелі на сцену та обладнання тече вода.

Площа протікання – десятки квадратних метрів. Був великий ризик ураження людей електричним струмом. Концерт повинен був відбутись вчора, 2 березня, пише Терен.

«Покрівля будинку культури вже багато років в аварійному стані, але громада міста, керівник будинку культури, знаючи про аварійний стан даху, прогнившу сцену не повідомив нас про це і надав дозвіл на проведення концерту. Попри вмовляння не відміняти концерт, ми не можемо ризикувати життям людей. Надіємось на повернення у Заводське після ремонту будинку культури», – написали «Антитіла» на своїй сторінці у Facebook.

Про неприємний інцидент написали і на сторінці Заводської об’єднаної територіальної громади у Facebook: «Сьогоднішні концерти скасовано у зв’язку з технічною несправністю (протіканням даху) у будинку культури. Приносимо щирі вибачення всім, хто планував відвідати заходи».

Як зазначають організатори, всі квитки будуть дійсними на концерт на стадіоні в Тернополі або ж, якщо ви їх хочете повернути, то можете зробити це в місцях або сервісах придбання.