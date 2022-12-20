Відомий футболіст і тренер з Тернопільщини отримав важке поранення на фронті

Відомий на Тернопільщині футболіст та тренер Тарас Володимирович Стирчак, котрий захищає Україну в одній з десантно-штурмових бригад Збройних сил України, на полі бою отримав важке поранення і нині знаходиться в госпіталі Дніпра в очікуванні на складну операцію.

Бажаючі підтримати фінансово Тараса Стирчака, можуть надсилати кошти на картковий рахунок його дружини Катерини Стирчак: 4731 2196 4710 1892. Про це пише тижневик “Номер один“.

Тарас Володимирович Стирчак (05.01.1985 р.) – вихованець тернопільської ДЮСШ. На дорослому рівні захищав кольори таких команд: “Нива” (Теребовля), ФК “Бережани”, “Нива” (Підгайці), ФК “Гал-Вапно” (Галич), “ДСО-Поділля” (Тернопільський р-н.).

У 2020 році став головним тренером підгаєцької “Нива”, яку очолював продовж двох сезонів, при цьому суміщав цю посаду ще й з виходом на футбольне поле.