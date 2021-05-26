Відомий лемківський етнограф та фольклорист Вільям Джула (США) подарував частину своєї колекції лемківського народного костюму музейному комплексу «Лемківське село».

Про це йдеться на сторінці установи у Фейсбуці, передає Терміново.

“Дорогі поціновувачі лемківської культурної спадщини!!! Відомий лемківський етнограф та фольклорист Вільям Джула (США) подарував частину своєї колекції лемківського народного костюму музейному комплексу «Лемківське село». Щиро запрошуємо Вас на відкриття виставки вищезгаданої колекції. Будемо раді зустрічі з Вами з нагоди цієї знаменної події. Захід відбудеться у середу, 26 травня, о 11 год. з дотримуванням усіх карантинних обмежень”, – йдеться у дописі.



