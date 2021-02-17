Відомий блогер Орест Мурій, що родом із Тернополя, зробив своїй коханій пропозицію одружитися. Дівчина відповіла “Так”.

Обраницею Ореста, із якою вони вони вирушили у романтичну мандрівку до Мексики, де і відбулась пропозиція, стала Тетяна Ніколенко. Дівчина теж блогерка із майже 200-тисячною авдиторією, є власницею креативної агенції, а віднедавна щей става ведучою реаліті-проєкту «Готова до змін». Про це пише 0352.ua.

«Я сказала “ТАК”», — саме такими словами повідомила своїм фоловерам про заручини Тетяна Ніколенко.

У сторіс Тетяна розповіла, що все відбувалося надзвичайно романтично та загадково. Орест попросив її зібрати речі та підготуватися до поїздки, далі вони їхали у невідомому напрямку та зрештою дісталися скель на березі океану. Саме там, серед неймовірного декору та свічок, Тетяна погодилася стати дружиною Ореста. Як зазначила блогерка, найпершими про освідчення дізналися її мама та сестра. Ведуча виклала скріни переписки з ними. Наразі невідомо, коли буде весілля та у якому форматі. Про це пише Парамолода.