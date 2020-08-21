До 60-річчя Героя України, відомого аграрія та мецената Петра Гадза колектив ТзОВ «Бучачагрохлібпром» відзняв кліп.

Голова наглядової ради Петро Іванович виконав пісню «Українське поле». На відео – і сади фермерського господарства «ГАДЗ», і поля, і виробничі потужності «Бучачагрохлібпрому».

У мережі кліп викликав справжній фурор. Він вже встиг набрав тисячі переглядів та десятки схвальних відгуків, серед яких і коментарі відомих людей. Вони зазначають, що Петро Іванович виконав пісню позитивно й енергійно.

– Бомба! ШЛЯГЕР – НАРОДНИЙ! Петре, все просто і натурально! – прокоментував відомий український співак Павло Зібров.

Журналіст Михайло Маслій додав, що автор пісні навчався разом із Петром Гадзом у музичному училищі.

– Музика і ВІРШ Олександра Бурміцького. Варто подякувати за пісню Степанові Галябарді та Богданові Калинюку, які не змогли написати пісенного вірша, тому так легенько шедевр народився в композитора, який навчався разом з Петром Гадзом в Тернопільському музичному училищі! – написав Михайло Маслій.

Окрім цього, до дня народження Петра Івановича колектив ТзОВ «Бучачагрохлібпром» відзняв вже другий фільм – «Бучацький ярмарок». Його презентують завтра, 21 серпня, о 17:30 на каналі TV-4.

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