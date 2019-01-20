Відомий журналіст балотується у президенти

Про це повідомляє Громадське.

“За висунення Дмитра Гнапа в президенти проголосували 86 учасників з’їзду, проти — 6, утрималися — 2”, – йдеться у повідомленні.

Після голосування Гнап розповів, що збирається запустити кампанію зі збору коштів, аби зібрати 2,5 мільйона гривень на внесок для реєстрації його кандидатом.

Дмитро Гнап з 2013 року керував агенцією журналістських розслідувань «Слідство.інфо», а 25 червня 2018 року заявив, що завершує журналістську кар’єру та займатиметься політикою.