Відомий журналіст балотується у президенти
20/01/2019 0
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На 10-му з’їзді партії “Сила Людей,” що відбувся у Києві в неділю, 20 січня, делегати висунули кандидатом на пост президента у виборах 2019 року екс-розслідувача Дмитра Гнапа.
Про це повідомляє Громадське.
“За висунення Дмитра Гнапа в президенти проголосували 86 учасників з’їзду, проти — 6, утрималися — 2”, – йдеться у повідомленні.
Після голосування Гнап розповів, що збирається запустити кампанію зі збору коштів, аби зібрати 2,5 мільйона гривень на внесок для реєстрації його кандидатом.
Дмитро Гнап з 2013 року керував агенцією журналістських розслідувань «Слідство.інфо», а 25 червня 2018 року заявив, що завершує журналістську кар’єру та займатиметься політикою.
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