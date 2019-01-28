Відомий співак зробив заяву щодо виборів президента. ВІДЕО

Заява Святослава Вакарчука щодо участі у виборах Президента України 2019 року

Офіційно! Заява Святослава Вакарчука щодо участі у виборах Президента України 2019 рокуПротягом року мені задають запитання чи буду я балотуватись на посаду Президента України у 2019 році.Перш за все, дозвольте подякувати усім, хто мені довіряє – для мене це справді велика честь. І я обіцяю – таку довіру обов’язково виправдаю. Я неодноразово заявляв, влада як така, президентський пост як такий – мені не цікаві. Мене цікавлять справжні зміни в країні. І щоб розставити всі крапки над «і», зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року.Я добре усвідомлюю, що зараз, в джинсах можу зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку. І я не збираюся стояти осторонь. Кожного дня, спілкуючись з людьми, я відчуваю їх розчарування і зневіру. Я бачу, як корупція і несправедливість роз’їдають нашу країну зсередини. Я бачу, як безпринципність політиків і жадібність чиновників роблять нашу країну слабшою. Так не має бути! І нам під силу це змінити.Разом з моєю командою, я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів – людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси – понад усе. Я вірю – справжні зміни можливі! І не важливо, у піснях чи в політиці, я завжди буду з вами на цьому шляху – шляху справжніх змін.

Опубліковано Святославом Вакарчуком Неділя, 27 січня 2019 р.