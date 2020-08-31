Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний, який вже давно прославляє нашу країну, 28 серпня до Дня міста отримав сертифікат на квартиру в Тернополі.

Про це спортсмен повідомив на власній сторінці у мережі Фейсбук:

“Сьогодні до святкування дня міста Тернополя, отримав сертифікат на квартиру! Дякую всім хто допоміг та посприяв цьому! Ця нагорода є додатковою мотивацією для мене та молодих спортсменів, які бачать що держава підтримує та цінить наші здобутки! Вона дає нові сили рухатися вперед та здобувати нові нагороди для нашої батьківщини та Тернопільщини!”, – ідеться у повідомленні.

Джерело: 0352.ua