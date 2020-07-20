Нарешті нагорода знайшла свого героя: український біатлоніст, чемпіон світу Дмитро підручний отримав Орден «За заслуги» III ступеня.

Наказ про державну нагороду для тернополянина був підписаний Президентом України ще на початку року, проте через карантинні заходи відомий спортсмен лише сьогодні отримав заслужену відзнаку.

Вручення ордену відбулося в приміщенні Тернопільської обласної державної адміністрації. Привітали динамівця керівник ОДА Володимир Труш і начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, котрий є головою тернопільського осередку ФСТ «Динамо».

-Цю нагороду я чекав довго, – зізнався Дмитро Підручний.- У березні 2019 року виборов звання чемпіона світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування, а на початку цього року дізнався про присвоєну мені державну відзнаку – Орден «За заслуги» III ступеня. Але карантин відтермінував цей урочистий момент, проте я щасливий.

Спортсмен каже, що навіть попри обмеження він не полишав тренувань і на даний час повноцінно займається та готується до наступних змагань, аби ще не раз на найвищих спортивних світових аренах замайорів прапор та прозвучав гімн України.