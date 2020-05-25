Президент нагородив ведучого орденом п’ять місяців тому, на Міжнародний день волонтера.

Телеведучий Сергій Притула досі не отримав орден «За заслуги» III ступеня, який йому присудив президент Володимир Зеленський ще в грудні 2019 року. Про це ведучий розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода», передає Детектор Медіа.

Про присудження державного ордену «За заслуги» пан Притула дізнався від друзів: «Я приїхав у Карлівку, прийшов до хлопців з аеророзвідки і тільки тоді вже відкрив телефон та прочитав, що підписано указ про моє нагородження. Звичайно, що я потішився, сльозу пустив. Нарешті держава звернула увагу на якісь там мої волонтерські потуги. Але після того більше нічого не відбулося. Після того мені ніхто не телефонував і не казав: Сергію Дмитровичу, вдягніть красивий костюм, пробийте ось тут дірочку – ми вам щось там вчепимо. Ні. Він, мабуть, десь лежить чи в Офісі президента, чи в якомусь іншому апараті. Можливо, ним хтось милується».

Він прийняв би запрошення, якби Офіс президента вирішив запросити його на вручення.

«Мені дійсно здається, що останніх шість років свого життя я провів не даремно. Якщо мені не дали би цей орден, я так само руки не заламував би. Але вже раз дали, то я прийшов би обов’язково. Тому що вже потім, тримаючи сивим дідом внуків на колінах, я давав би їм можливість цим орденом гратися. Так само, як я у віці 6, 8, 10, 12 років грався медалями та орденом свого діда Василя Михайловича Будасюка, який воював у Другу світову», – додав телеведучий.

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення низки осіб державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтера. Загалом нагороди отримали 25 волонтерів, зокрема – орденами «За заслуги» III ступеня нагородили телеведучого Сергія Притулу та лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополю.