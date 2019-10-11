Депутата Тернопільської обласної ради Олександра Башту, який помер вчора у лікарні, поховають на Микулинецькому кладовищі.
Похорон відбудеться завтра. А сьогодні увечері у домі печалі пройде панахида за померлим.
Про це у соцмережі повідомив побратим Олексндра Башти, керівник фракції ВО “Свобода” Олег Сиротюк.
«Товариство, друзі і побратими, панахида за Олександром Баштою відбудеться сьогодні о 19.15 в Будинку печалі (м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 27), похорон в суботу 12 жовтня о 12.00 за цією ж адресою», – йдеться в дописі.
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