Два округи виграли представники “Слуги народу”, два – самовисуванці.

У Тернополі переміг кандидат від партії Зеленського Андрій Богданець. За попередніми даними, він набирає 25% голосів. Екс-голова Тернопільської ОДА Степан Барна – третій.

В 165 окрузі (центр -Зборів) переміг відомий аграрій, керівник корпорації “Агпродсервіс” Іван Чайківський. За попередніми даними, він набрав 35% голосів.

Понад 30% голосів в 166 окрузі з центром у Теребовлі набрав діючий нардеп Микола Люшняк. Екс-кличківець йшов на ці вибори як самовисуванець.

В 167 окрузі (центр – Чортків) переміг підприємець з Тернополя Володимир Гевко зі “Слуги народу”. Його перевага над мером Чорткова Володимиром Шматьком склала кілька процентів.

Та найбільш напружена ситуація в 164 окрузі (центр -Збараж). Тут лік йде на десятки голосів. За мандат запекло змагаються свободівець Михайло Головко та автомайданівець Ігор Василів.