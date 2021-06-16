Обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») завершився на Тернопільщині. Перемогу здобули учні Почапинської школи та Збаразького коледжу. Вони представлятимуть Тернопільську область на Всеукраїнських змаганнях.

У Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») взяли участь 15 команд з різних районів області. Вони демонстрували відвагу, знання з історії, вчилися працювати в команді та змагалися у кмітливості та винахідливості.

«Діти випробовували себе у різних видах змагань. Перемогу отримали ті, що показали себе найбільш підготовленими. Відтепер у них відповідальна місія – представляти область на Всеукраїнському рівні. Сподіваємося, що завершальний етап вони теж пройдуть успішно», – відзначив директор Збаразького коледжу Вадим Ластовицький.

Додамо, серед завдань Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри – виховання юних патріотів України на засадах козацько-лицарської духовності та здорового способу життя.