Стали відомі деталі жахливої ДТП, яка трапилася на ТернопільщиніДорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася у неділю, 1 вересня, близько 13.20 неподалік села Трибухівці Бучацького району.За попередніми даними, 28-річний житель Львівщини, керуючи автомобілем марки Opel Vectra, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легківкою Opel Kadett. В результаті такого маневру 56-річний водій та 68-річний пасажир останнього транспортного засобу загинули на місці події. Травми різного ступеня важкості отримали четверо осіб – троє пасажирів автомобіля Opel Kadett та 18-річна пасажирка авто Opel Vectra.