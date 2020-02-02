Клуб любителів скандинавської ходьби створила тернопільська спортсменка та волонтерка Лілія Проць.

Приєднатися до занять можуть всі охочі жителі міста, незалежно від віку. Найстаршій учасниці клубу – 78 років.

Збираються учасники клубу скандинавської ходьби щонеділі біля причалу Тернопільського ставу о 9.00. Завдяки волонтерській ініціативі Лілії Проць чимало людей оздоровлюються, тренуючись під керівництвом чемпіонки.

«Сьогодні нас було 13 осіб, до заняття приєдналася ще одна учасниця, якій 78 років і ми знайомі вже більше 20 років. Брали участь у змаганнях з шашок. А також до нас приєдналася ще одна сімейна лікарка. Тож чекаємо, що вона комусь зі своїх пацієнтів теж порадить наш клуб. Якщо не маєте палиць, але маєте велике бажання, то ми чекаємо вас щонеділі о 9:00 год біля причалу», – зазначає організаторка клубу Лілія Проць.

Додамо, Клуб любителів скандинавської ходьби запрацював у Тернополі на початку цього року. Заняття відкриті для відвідування всім охочим.

Софія Романська