Любов Дереш віднині військовослужбовиця 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України і, окрім спорту, жінка опановує професію, яка вимагає сили волі, впевненості в своїх діях та витривалості.

Але ці всі якості якраз і притаманні жінці, яка має у своєму життєвому наплічнику чемпіонства світу та України з кікбоксингу, повідомляють у батальйоні.

Цього року жінка змінила вид діяльності, ставши військовою. Вже два роки тренується у такому, доволі небезпечному, виді спорту як MMA ( змішані бойові мистецтва – авт.). І цього року Любов стала чемпіонкою України серед жінок у ваговій категорії 52 кг та віком 18+. У вересні Любов Дереш буде представляти Україну на Міжнародному чемпіонаті у Греції.

«Я займалась рукопашним боєм, колись, і це все було більше для самозахисту. Не думала, що буду виступати на професійній арені, – розповідає Любов. – Займатись кікбоксингом я почала аж у 26 років. Трохи пізно, звісно. Думаю, якби почала раніше, то результати були ще кращими. Такий бойовий вид спорту дуже загартовує характер і, мабуть, саме це зараз вплинуло на моє рішення стати військовою».

Любов розповідає, що не дуже багато жінок охоче йдуть у такий вид спорту. Але суперниці дуже сильні. Наприклад на Чемпіонаті України, який відбувся 15 травня у Києві, любов не знала, з ким буде мати спаринг.

«Моя суперниця була трохи молодшою за мене, – розповідає Любов. – Я не знала її, але ще до бою будувала стратегію, дивилась інші бої».

Жінка розповідає, що просто в певний момент вирішила зробити щось кардинальне у своєму житті.

«У мене багато друзів є, які поєднують і спорт і військову службу. Пересікаємось із ними на тренуваннях після служби. Поєднувати і спорт, і військову службу – реально. Щось змінювати різко у своєму житті для мене не в новинку. Тому, а чому б і ні».

Новоспечену нацгвардійку у колективі прийняли тепло. Її спортивний досвід зацікавив усіх, тим паче вона охоче ділиться ним з товаришами. У розмові Любов поділилась маленькою мрією. Хоче не просто проходити службу у батальйоні, а стати спортивним інструктором, який буде готувати нацгвардійців.