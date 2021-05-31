17-річна тернопільська гімнастка на етапі Кубка світу в болгарській Варні продемонструвала найкращі результати за кар’єру.

У Болгарії наша спортсменка увійшла до вісімки фіналістів у двох видах програми – на колоді і на брусах, повідомляє Галас.

Під час фінальних змагань на колоді Анастасія Бачинська набрала 13.250 балів, випередивши француженку Марін Боя та Ондін Ачампон з Великобританії. Для 17-річної Насті золота медаль Кубка світу стала першою нагородою такого рівня.

А вчора Анастасія виступила у фіналі на брусах, де знову набрала 13,250 балів, але на цьому снаряді такої суми вистачило для п’ятого місця, яке вона розділила з вищеназваною британкою Ачампон. До речі, срібну нагороду на цьому снаряді взяла інша українка Діана Варинська.

Нашу спорсменку привітав навіть Президент України Володимир Зеленський на власній сторінці в Інстаграм, написавши:

“Ще дві золоті нагороди UA. Українські гімнасти Ілля Ковтун та Анастасія Бачинська здобули «золото» на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Вітаємо! Бажаємо не зупинятись і подальших перемог!”.