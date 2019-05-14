У неділю, 12 травня, в Тернополі українська біатлоністка Марія Кручова зіграла весілля з лідером чоловічої збірної Росії Олександром Логіновим.

Найвищим досягненням у кар’єрі 24-річної Марії Кручової є перемога в спринті на етапі юніорського Кубка світу в 2015 році, а також третє місце в парі з Віталієм Трушем в одиночній змішаній естафеті Кубка IBU нинішнього сезону.

В цьому році спортсменка також дебютувала на етапі Кубка світу в американському Солт-Лейк-Сіті, де зайняла 73 місце в спринті, повідомляє 24tv.ua.

Що стосується Олександра Логінова, то раніше він спійманий на вживанні допінгу, внаслідок чого повністю пропустив сезон 2015/2016. У минулому році австрійська поліція висунула звинувачення росіянинові, зв’язавши його вживання допінгу з переливанням крові. У січні швед Себастьян Самуельсон та ряд інших біатлоністів виступили проти участі Логінова в Кубку світу

Росіянин завершив сезон 2018/19 на другому місці в загальному заліку Кубка світу.