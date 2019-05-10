Українська біатлоністка, родом з Тернопілля, виходить заміж за лідера збірної Росії з біатлону. Його ім’я — Олександр Логинов. ЗМІ пишуть, що весілля відбудеться в Тернополі.

Про одруження заявив державний тренер збірної України Євген Колупаєв, пише Доба. Також він додав, що дівчина вирішила не продовжувати спортивну кар’єру, а тому до складу збірної України для підготовки до наступного сезону тернопільська біатлоністка не включена.

Сама ж Марія цю інформацію спростовує. В соцмережах вона пише, що продовжує активно тренуватись і готуватись до змагань.

Тим часом ЗМІ пишуть, що українка вже розписалася з Логиновим в Саратові. Весілля пари відбудеться 12 травня в Тернополі.