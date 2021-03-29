27 березня на чемпіонаті України в Буковелі знаменита тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула золоту нагороду.

Як інформують “Тернополяни“, жіночий мас-старт пройшов під знаком переваги спортсменок основної збірної України. Так, у запеклу боротьбу за першість вступили дві професійні біатлоністки — Анастасія Меркушина та олімпійська спортсменка Юлія Джима.



Вже після першого вогневого рубежу Юлія і Анастасія захопили лідерство з солідною перевагою і долю золота вирішили в очній дуелі. Джима на дистанції була швидше, але Меркушина стріляла швидше, і при однаковій точності на двох рубежах в лежці дистанція між дівчатами була не дуже великою.



Вирішальну крапку у цьому суперництві поставив третій вогневий рубіж, коли Джима допустила відразу три помилки, а Меркушина відпрацювала без штрафу і вирвалася далеко вперед. На заключній стрільбі статус-кво залишився незмінним, і допустивши по одному промаху, Меркушина вирушила на фініш за золотом, а Джима – за сріблом.



За останнє місце на подіумі в дуелі перед вирішальною стійкою зійшлися Юлія Городна і Христина Дмитренко.



“На килимок першою встала Юля, і стріляти почала раніше, але в підсумку допустила дві помилки проти одного промаху у Христини. І хоча на дистанції останнього кола Городна відігравала секунди відставання, бронзову медаль мас-старту завоювала все ж Дмитренко”, — інформує Федерація біатлону України.



Отож, трійка лідерів та їх результати у мас-старті серед жінок виглядають так:



1. Анастасія Меркушина (1+1+0+1) 48:397



2. Юлія Джима (1+1+3+1) +47,9



3. Христина Дмитренко (0+0+1+1) +4:38,0