Відома лікар-кардіолог розповіла, як захистити серце

04/03/2019 Розмір тексту:

Як знизити ризик серцево-судинних захворювань, йшлося у неділю під час зустрічі тернополян поважного віку в рамках соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Відомий лікар-кардіолог Олена Прокопович розповідала, як уникнути цих недуг, а також, як боротися з ними.

Лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Олена Прокопович наголошувала, що підвищення холестерину може бути небезпечним для здоров’я. Спікерка пояснила, що потрібно робити, аби рівень холестерину був у нормі.

Як зауважила координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко, на зустрічі тернополян поважного віку запрошують кожного разу інших спікерів. «Кожна зустріч – тематична. І відповідно до теми, ми запрошуємо лекторів. Підбираємо такі теми, щоб вони були цікаві та актуальні для наших учасників».

Додамо, зустрічі тернополян поважного віку відбуваються двічі на тиждень: у середу і суботу. Приєднатися до соціальної ініціативи можуть всі охочі особи, незалежно від віку.

Софія Романська