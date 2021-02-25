У Тернополі вакцинували першого медика від COVID-19. Нею стала знана лікарка Ольга Дивоняк.

Жінка з початку пандемії разом зі своїми колегами інфекційного відділення міської дитячої лікарні стала на боротьбу із вірусом.

– Моя чітка позиція, мій вибір на сьогодні – вакцинація. Як інфекціоніст я розумію, що маю бути захищена, аби працювати у медичному колективі, надавати допомогу дітям, бути «у строю». Щоб мої рідні теж були здоровими, я мушу вакцинуватися перша, – розповіла Ольга Дивоняк.

Жінка працює дитячим інфекціоністом 26 років. З досвіду знає, що найефективнішим способом боротьби з інфекціями є щеплення. Це стосується не тільки коронавірусу, а й інших захворювань.

– Прийнято вважати, що ковід діти переносять легше за дорослих, але ця хвороба дуже підступна і небезпечна своїми ускладненнями навіть серед дитячого населення. Ми мали п’ять таких випадків, коли за життя дітей доводилось боротися. Лікування від ускладнень тривале і дороге. Крім того, у кожній сім’ї є батьки, бабусі та дідусі. На жаль, вони важче переносять інфікування. COVID-19 може стати для них летальним. Ця інфекція не вибирає. Вона уражає усіх незалежно від соціального статусу чи віку. Так впродовж останнього року ми втратили багатьох людей. Найбільш боляче втрачати колег, з якими ти працюєш пліч-о-пліч та рятуєш людські життя, – каже Ольга Дивоняк

Нагадаємо, сьогодні область отримала вакцину Oxford/AstraZeneca від COVID-19. Перша партія містить 16 тис. доз і призначена для імунізації 8 тис. жителів області. Щеплення уже зробили 40 медикам.

Відео TV-4