Чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проць організувала руханку для людей старшого віку у Тернополі. Заняття влаштували на острові «Чайка» у парку імені Тараса Шевченка з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм.

Руханка – це заняття на вуличних тренажерах, скандинавська ходьба, гімнастика, заняття з різним інвентарем. У разі проблем із здоров’ям Лілія Проць проводить індивідуальні консультації та підбирає відповідні вправи.

«Не дивлячись на те, що карантин продовжено до 31 липня, такі зустрічі і заняття на свіжому повітрі будемо проводити з невеликими групами людей із дотриманням всіх вимог! Готуємо свій спортивний одяг та гайда займатись спортом, адже, у здоровому тілі – здоровий дух!».

Приєднатися до занять можуть всі охочі люди старшого віку. Для цього необхідно звернутися до Тернопільського міського центру соціального обслуговування населення.

Софія Романська